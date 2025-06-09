وقفة شعبية في غزة تضامنًا مع سفينة “مادلين”

متابعة/ فلسطين أون لاين

في مشهد مؤثر يختزل روح الصمود والأمل، احتشد المئات من الأطفال والنساء والمواطنين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في وقفة تضامنية حاشدة نُظّمت قرب ميناء مدينة غزة، دعمًا لسفينة “مادلين” التضامنية، التي حاولت كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتبت عليها شعارات شكر وامتنان لركاب السفينة الذين تحدّوا الاحتلال وعبّروا عن تضامنهم الفعلي مع سكان القطاع المحاصر، الذي يرزح تحت حصار مشدد منذ ما يزيد عن 18 عامًا وتصاعد على نحو غير مسبوق في الحرب الحالية على غزة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوقفة، في كلمته أمام الحشود، إن سفينة “مادلين” مثلت بارقة أمل كبيرة لأهالي قطاع غزة، وأحيت في قلوبهم الإحساس بأن العالم لم ينسَ معاناتهم، مضيفًا:

“إن هذه السفينة لا تمثل مجرد قطعة بحرية، بل هي رسالة حية من أحرار العالم، تؤكد أن غزة ليست وحدها، وأن صوتها يصل رغم جدران الحصار والقمع والإغلاق.”

وأضاف أن “العدو الإسرائيلي لم يكتفِ بإجرامه بحق الفلسطينيين، بل وسّع دائرة اعتداءاته لتطال المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن السفينة، عبر الحصار والمنع والاعتقال والترويع.”

من جانبها، قالت رنا الزبدة، إحدى المشاركات في الوقفة، إن هذه الفعالية الشعبية جاءت لتبعث برسالة تضامن ووفاء لكل أبطال سفينة مادلين، مضيفة: “رغم التهديد والقصف، اجتمع اليوم مئات الأطفال والنساء والأشبال هنا قرب شاطئ غزة، ليقولوا للمتضامنين: شكراً لكم، لقد نقشتم أسماءكم في ذاكرة فلسطين ووجدان غزة.”

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من الفصائل والمؤسسات الأهلية والنشطاء والوجهاء، الذين أكدوا على ضرورة استمرار هذه الفعاليات الداعمة لكل الجهود الدولية الرامية لكسر الحصار البحري والإنساني عن غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المتضامنين والضغط على الاحتلال للسماح بدخول السفن الإغاثية والإنسانية.

وشهدت الوقفة كذلك إطلاق أناشيد وطنية وتوزيع رسائل شكر خطها أطفال غزة بأيديهم، مُوجهة إلى طاقم سفينة مادلين، عبّرت عن مشاعر الامتنان والتقدير لمحاولتهم كسر جدار العزلة.

ويُذكر أن سفينة “مادلين” انطلقت ضمن حملة دولية لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، وحاولت الوصول إلى شواطئه حاملة نشطاء سلام من عدة جنسيات، قبل أن تعترضها بحرية الاحتلال وتمنعها من إكمال مهمتها الإنسانية

