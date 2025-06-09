قيادي جزائري لـ"فلسطين": الاعتداء على سفينة مادلين "قرصنة وإرهاب دولة"

الجزائر-غزة/ نور الدين صالح:

وصف رئيس قسم فلسطين في حركة البناء الوطني في الجزائر حمود كبور، اعتداء الاحتلال على سفينة "مادلين" القادمة لقطاع غزة واختطاف النشطاء على متنها، بأنه "قرصنة وإرهاب دولة بكل المقاييس"، مبينا في الوقت ذاته أن الحصار المفروض على غزة يرمي لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وعدّ كبور في حديث خاص لصحيفة "فلسطين" أمس، عدم سماح الاحتلال بدخول السفينة للقطاع "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتحدّيًا واضحًا لأحكام محكمة العدل الدولية التي دعت إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

واعتبر أن مصادرة المساعدات واقتياد النشطاء إلى ميناء أسدود يشكل دليلاً إضافياً على نهج الاحتلال في كتم أي صوت متضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح كبور أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات إلى الاستفراد بغزة وعزلها، وتيئيس الناس من جدوى إيصال المساعدات أو كسر الحصار، كما يحاول ترهيب النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وبيّن أن الاحتلال يريد أن يظهر كقوة مطلقة تتحكم بمصير غزة بالكامل، في إطار محاولة فرض معادلة استسلام على الأرض.

وعبر كبور عن استيائه من الصمت الدولي، خاصة العربي والإسلامي، تجاه الاعتداء على قافلة "مادلين" وما تشهده غزة من حرب إبادة متواصلة.

وشدد على أن هذا الصمت مرفوض أخلاقياً ودينياً وإنسانياً، وأن أغلب المواقف الرسمية لم ترق إلى مستوى الحدث، بل اقتصرت على بيانات شجب شكلية، في حين أن بعض الدول العربية تواصل جهوداً محدودة مشروطة بمصالح وحسابات ضيقة.

وكان جيش الاحتلال قرصن سفينة اسطول الحرية "مادلين" على بعد كيلومترات من شواطئ قطاع غزة، واختطف طاقمها المكون من 12 ناشطاً مدافعاً عن حقوق الانسان. وقال تحالف أسطول الحرية إن قوة للاحتلال صعدت على متن السفينة بعد قطع الاتصالات عنها، واختطفت المتطوعين الموجودين على متنها.

وتطرق القيادي الجزائري للحديث عن المسيرة الدولية البرية التي تنطلق نحو قطاع غزة، بمشاركة آلاف المتضامنين من 32 دولة، مشيراً إلى مغادرة قافلة "الصمود الجزائرية" التي تضم حوالي 180 ناشطاً.

ووفق إفادته، انطلقت القافلة من الجزائر مروراً بتونس ثم ليبيا فمصر، للالتحاق بالقافلة الدولية نحو معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وبيّن أن هذه المسيرة تهدف إلى كسر الحصار والمطالبة بوقف العدوان، وتعكس انخراطاً شعبياً عالمياً متزايداً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأكد كبور أهمية الدور العربي، وخاصة المصري، في إنجاح هذه المسيرة. وقال إن المطلوب هو تسهيل عبور القوافل وتأمينها وحمايتها، مع حسن الاستقبال والدعم اللوجستي. واعتبر أن مصر أمام فرصة تاريخية لإثبات سيادتها على معبر رفح وتمكين القوافل من إيصال الدعم لغزة.

تجويع وعدوان شامل

إلى ذلك، أكد كبور أن ما يتعرض له قطاع غزة من تجويع وعدوان شامل هو امتداد لسياسات الاحتلال الذي فرض الحصار منذ 2006.

وشدد على أن الحصار الجائر المفروض على غزة هو حصار بري، بحري، وجوي، استخدمه الاحتلال كأداة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه للضغط على المقاومة لقبول شروط الاستسلام، وهو ما فشل الاحتلال في تحقيقه رغم تصعيده الوحشي.

وقال كبور إن ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ هو انتقام وحشي بعد النكسة التي تعرض لها جيش الاحتلال على يد المقاومة.

وأضاف أن عملية "طوفان الأقصى" حطمت هيبة دولة الاحتلال وأثبتت إمكانية هزيمته، لذلك فإن الاحتلال يشن اليوم حرباً ضارية لاسترداد هيبته المفقودة ومحاولة إسكات نموذج المقاومة.

ورأى أن ما يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه هو غطاء سياسي وعسكري توفره جهات دولية وعربية.

وأوضح أن استمرار بعض الدول العربية في التطبيع وتوسيع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال، بل ومشاركة طيارين عرب في تدريبات مع سلاح الجو التابع للاحتلال، يشكل دعماً ضمنياً لجرائم الحرب.

كما أشار إلى استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض (الفيتو) لإفشال أي قرار أممي يدين الاحتلال، كان آخرها عرقلة مشروع قرار صاغته الجزائر لوقف العدوان على غزة.

وطالب كبور، بوقف التخاذل الدولي والعربي والتحرك الجاد لوقف الجرائم الإسرائيلية، وفرض عقوبات رادعة على (إسرائيل)، داعياً إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين دولياً وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وطرد سفرائها.

كما ناشد فتح معبر رفح بشكل دائم لإدخال المساعدات وخروج الجرحى للعلاج.

وختم حديثه بالقول "إن ما يحدث في غزة اليوم اختبار حقيقي لضمير العالم، وعلى الأمة أن تنتصر للحق الفلسطيني بالقول والعمل، لا بالشعارات".

المصدر / فلسطين أون لاين