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القسام تنشر رسالةً وصلتها من رئيس الأركان اليمني محمد الغماري.. فما فحواها؟

09 يونيو 2025 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
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القسام تنشر رسالةً وصلتها من رئيس الأركان اليمني.. ما فحواها؟
متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة تهنئة رسمية تلقّتها من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الغماري في رسالته عن فخر اليمن – شعبًا وجيشًا وقيادة – بما وصفه بـ"الصمود الأسطوري" و"البطولات الخالدة" التي تسطرها كتائب القسام في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ما يقوم به مقاتلو القسام من عمليات نوعية وضربات موجعة يمثل مصدر إلهام لكل الأحرار في الأمة.

وقال الغماري في رسالته: "نشد على أياديكم الطاهرة، ونؤكد أن اليمن سيبقى حاضرًا في ميدان المعركة مع فلسطين، قلبًا وسلاحًا، موقفًا ودعاءً، حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها."

وأضاف: "إن غزة التي صارت رمزًا للعزة لن تُكسر ما دام في هذه الأمة من يشبه القسام، رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وآمنوا بأن الجهاد فريضة والنصر وعدٌ من الله لعباده المستضعفين."

واختتم رئيس الأركان اليمني تهنئته بالتأكيد على وحدة المصير والنهج، قائلًا: "نجدد لكم العهد في هذا العيد، أن درب الجهاد هو دربنا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين في قلب صنعاء، كما أن القدس في عقيدتنا ومناهجنا وبوصلتنا."

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وتأتي هذه الرسالة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للعام الثاني، وما يرافقه من مواقف دعم ومساندة من قوى إقليمية وشعبية للمقاومة الفلسطينية.

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#اليمن #المقاومة #القسام

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