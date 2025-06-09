إسبانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد

متابعة/ فلسطين أون لاين

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الإثنين، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد دان فوراز، لـ"جلسة توبيخ"، وذلك في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على سفينة "مادلين" الإغاثية التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن "إسرائيل" لا يوجد لها حاليًا سفير في إسبانيا، بعد أن تقرر في أيار/ مايو 2024 استدعاء السفيرة الإسبانية روديكه راديان، في أعقاب قرار إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتصريحات رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الناقدة لـ"إسرائيل". ومنذ ذلك الحين، ينتظر السفير قرار المستوى السياسي حول ما إذا كان سيعود إلى مدريد أم لا.

وفي وقت سابق اليوم، دانت فرنسا استيلاء الاحتلال على السفينة. وجاء في بيان أصدره وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جان نويل بارو:" ستة مواطنين فرنسيين كانوا على متن السفينة تم احتجازهم في البحر من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. ومنذ أن علمنا بخطتهم، قمنا بتحذيرهم من المخاطر وكنا على تواصل مع السلطات الإسرائيلية لمنع أي حادث. وفور احتجاز السفينة، طلبنا توفير الحماية القنصلية لهم نيابة عن الحكومة الفرنسية".

بدورها، نددت تركيا، اليوم، باحتجاز سفينة "مادلين" والتي كان على متنها طاقم من 12 فردًا منهم مواطنون أتراك، ووصفت ذلك بأنه انتهاك بيّن للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا التدخل "يهدد الأمن البحري ويظهر مجددا أن إسرائيل تتصرف كدولة إرهابية".

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن السفينة مادلين كانت تقل مدنيين عزل في مهمة إنسانية، مؤكدةً أن اعتراضها ينتهك القانون الدولي. وقالت المنظمة: "على إسرائيل كقوة احتلال التزام قانوني بضمان حصول المدنيين في غزة على الغذاء والدواء".

ووصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إسرائيل بأنها "دولة مجرمي حرب"، على خلفية اعتراضها سفينة "مادلين" الإغاثية أثناء اقترابها من شواطئ القطاع الفلسطيني المحاصر. ودعت في منشور على منصة "إكس"، الناشطين في العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الـ12 الذين اعتقلهم الاحتلال على متن السفينة "مادلين" فجر اليوم.

كما طالب مركز "عدالة" الحقوقي بالداخل، في بيان، بالكشف فورًا عن مكان الناشطين وتمكينهم من الحصول على التمثيل القانوني اللازم. ووصف المركز احتجاز الناشطين بأنه "خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي".

هذا ودعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إلى ممارسة كل الضغوط للإفراج عن طاقم سفينة مادلين وضمان سلامتهم، كما دعت إلى "تجهيز مزيد من سفن الإغاثة حول العالم

وأعلنت هيئة البث العبرية، ظهر اليوم الإثنين، وصول سفينة "مادلين" الإغاثية إلى ميناء أسدود، وعلى متنها الناشطون المعتقلون الـ12.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لاستقبال نشطاء السفينة "مادلين" وتجهز لهم زنازين منفصلة بسجن "غفعون" في الرملة.

وأضافت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وجّه مصلحة السجون بمنع إدخال أي رموز أو شعارات تابعة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية إلى السجن الذي من المقرر أن يُحتجز فيه النشطاء، وذلك حتى يتم ترحيلهم. كذلك، أوعز بعدم السماح بإدخال أجهزة الاتصال والإعلام، مثل الراديو أو التلفاز، إلى الزنازين التي من المتوقع أن يُحتجزوا فيها.