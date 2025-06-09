محذرًا من أهدافها.. الدفاع المدني في غزَّة يردُّ على الادِّعاءات الإسرائيليَّة التَّحريضة بحقه

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة رفضه الادعاءات الإسرائيلية التحريضة بحق الجهاز والناطق باسمه، محذرًا من أهدافها.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحافي اليوم الإثنين، "نتابع بقلق بالغ ما ينشره جيش الاحتلال هذه الأيام باستخدامه أدواته الإعلامية التحريضية ودعايته السوداء؛ لتشويه صورتنا الإنسانية ورسالتنا النبيلة التي نحرص على إيصالها للمجتمع الدولي للعالم الإنساني".

وأضاف: "يطلق جيش الاحتلال حملة اعلامية ممنهجة تستهدف النيل من جهازنا الخدماتي المستقل، وتشويه رسالتنا النبيلة، حيث وردتنا رسائل عديدة من وكالات أنباء دولية ووسائل إعلامية وصحفيين بتلقيهم رسائل إلكترونية من الجيش الإسرائيلي تطالبهم برفض الرواية الإعلامية التي يصدرها الناطق باسم الدفاع المدني، وتتهمه بالعمل في منظمة غير مستقلة ولا إنسانية، ومتهمةً اياه بالانتماء لحركة حماس عام 2005".

وأكد البيان أن "إن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة هو جهاز خدماتي إنساني بحت؛ يحرص بشدة على الابتعاد عن أي لون سياسي أو تنظيمي، وهذا ما كنا ولا زلنا نؤكد عليه للمنظمات الدولية التي لها صلة بعملنا الإنساني، ونحذر بشدة مما يخطط له جيش الاحتلال بزجه جهاز الدفاع المدني والناطق باسمه تحت مقصلة الاتهام المنظم، في مؤشر خطير جدا نخشى عواقبه".

وأشار البيان إلى ان "الناطق باسم الدفاع المدني لدينا محمود بصل ينتمي لجهازنا الإنساني منذ العام 2008، ويعمل بمهنية عالية، مهنته واضحة هي نشر رسالتنا الإنسانية السامية، وإظهار المعاناة والظلم الذي يعيشه أبناء شعبنا بفعل عدوان الاحتلال وحصاره".

وشدد البيان على أن "تحريض جيش الاحتلال المنظم ضد جهازنا الإنساني يهدف إلى طمس الحقيقة وتكميم الأفواه والأعين، لتغطية جرائمه البشعة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار انتهاكه للقانون الإنساني الدولي".

وطالب الدفاع المدني، في بيانه، "المنظمة الدولية للحماية المدنية وجميع المؤسسات الحقوقية ومَن يدافعون عن حرية الصحافة بالتدخل العاجل قبل فوات الأوان، وعدم التعاطي مع الدعاية الإسرائيلية السوداء ومع إعلامه التحريضي؛ فنحن لا نعمل لأجندة حزبية أو إرهابية، وإن رسالتنا واضحة هي تقديم الخدمة الإنسانية لمن يواجهون حرب الابادة منذ شهور طويلة".

في حملة تشويه ممنهجة ضد طواقم الدفاع المدني، اتهم جيش الاحتلال، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود صابر طافش بصل، بالانتماء إلى حركة حماس" وبـ"نشر معلومات كاذبة تهدف إلى تشويه صورة إسرائيل في الإعلام العالمي".

وبرز اسم محمد بصل كناطق باسم الدفاع المدني في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث كان يخرج في مؤتمرات صحافية للحديث عن تداعيات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 20 شهرًا.

ونشر جيش الاحتلال رابطًا يتضمّن ما قال إنها "وثائق تثبت انتماء بصل إلى حماس"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الوثائق أو مدى موثوقيتها.

تأتي هذه الاتهامات الإسرائيلية في سياق حملة تحريض متصاعدة على طواقم الدفاع المدني ومؤسسات الإغاثة في قطاع غزة، وسط حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 20 شهرًا.

وفي هذا الإطار، أفادت تقارير صحفية مطلعة، بأن الاحتلال حذر وسائل الاعلام العالمية من التعاطي مع محمود بصل، أي أن أي تواصل مع الناطق باسم الدفاع المدني سوف يعتبر بأنه "تواطؤ مع الإرهاب" حسب زعم جيش الاحتلال.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي بهذا الادعاء يحاول أولًا التأثير على السردية الفلسطينية وضرب مصداقيته ودوره في تعزيز السردية ونقل الواقع كما هو من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذا الادعاء هو تحريض مباشر على محمود بصل لأنه يتهم بأنه عنصر في حركة حماس في بيان رسمي، وقد يكون مقدمة لاستهداف إما عبر الاغتيال، أو القصف، أو الاعتقال.

وقد تعرّض عناصر الدفاع المدني لاستهداف مباشر ومتكرر خلال العدوان، إذ أعلن الدفاع المدني، يوم السبت، أن عدد شهدائه ارتفع إلى 116 شهيدًا منذ بداية الحرب.

كما سبق أن كشف المكتب الإعلامي، في بيان أصدره مع مرور 600 يوم على الحرب (في 28 أيار/مايو الماضي)، عن اعتقال الاحتلال 26 من عناصر الدفاع المدني، واستهداف 54 مركبة إنقاذ وإطفاء تابعة له.