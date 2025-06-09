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(إسرائيل) تجهز زنازين منفصلة لمعتقلي "مادلين" وبن غفير يشدد القيود

09 يونيو 2025 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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(إسرائيل) تجهز زنازين منفصلة لمعتقلي "مادلين" وبن غفير يشدد القيود
متابعة/ فلسطين أون لاين

تستعد مصلحة السجون الإسرائيلية لاستقبال معتقلي سفينة "مادلين"، إذ خُصصت لهم زنازين منفصلة في سجن "غفعون" بمدينة الرملة، وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم".

من جهته، أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليمات بمنع إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى السجون، إضافة إلى حظر أي رموز فلسطينية داخلها.

وطالب المركز الحقوقي الإسرائيلي (عدالة) سلطات تل أبيب بالكشف الفوري عن أماكن وجود الناشطين الذين كانوا على متن السفينة "مادلين" واُحتجزوا قسرا.

وكان الجيش الإسرائيلي سيطر الليلة الماضية على السفينة الإغاثية، واحتجز جميع الناشطين على متنها بعد تهديدات أمس الأحد بمنع وصولها إلى قطاع غزة، ومطالبتها بالعودة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مصلحة السجون تستعد لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين"، وجهزت لهم زنازين منفصلة بسجن غفعون في الرملة.

وأضافت الصحيفة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أوعز بمنع إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى السجون وحظر أي رموز فلسطينية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر قوله إن الناشطين على متن السفينة سيخضعون للتحقيق في قاعدة عسكرية بميناء أسدود، كما سيُعرض عليهم فيلم عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأبحرت السفينة "مادلين" من إيطاليا في الأول من يونيو/حزيران الجاري وعلى متنها 12 ناشطا دوليا بارزا، بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، وريما حسن (عضوة في البرلمان الأوروبي عن فرنسا)، وكانت محملة بمساعدات إنسانية رمزية لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا.

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#جيش الاحتلال #سفينة مادلين

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