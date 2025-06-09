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الصِّحَّة بغزَّة: 47 شهيدًا و388 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

09 يونيو 2025 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 47 شهيدًا و388 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 47 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال)، و 388 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 6 شهداء، وأكثر من 99 اصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 127 شهيد وأكثر من 1,287 اصابة.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,649 شهيدًا، 14,574 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 54,927 شهيدًا و 126,615 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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