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مستوطنون يهاجمون محلا وينصبون خيمة بأراضي أوصرين جنوب نابلس

09 يونيو 2025 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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مستوطنون يهاجمون محلا وينصبون خيمة بأراضي أوصرين جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، محلًا تجاريًا ونصبوا خيمة على أراضي بلدة أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين أقاموا خيمة على أراضي المواطنين في أوصرين، وتصدى لهم الأهالي ودارت مواجهات بينهم.

كما هاجم مستوطنون محلا تجاري عند أطراف البلدة، وحطموا واجهته، كما حطموا مركبة كانت متوقفة أمام المحل.

وحذرت مصادر محلية من أن تكون هذه الخيمة بداية لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين 1691 اعتداء خلال مايو/ أيار الماضي، نفذ جيش الاحتلال منها 1276 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 415 اعتداء.

 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الاستيطان في الضفة #طوفان الأقصى

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