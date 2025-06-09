انطلاق قافلة "الصمود" من تونس نحو غزة

أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس، يوم الاثنين، عن إطلاق قافلة تضامنية برية تحت اسم "قافلة الصمود" تجاه قطاع غزة.

وأوضحت تنسيقة العمل في بيان، أن هذه القافلة تمثل خطوة رمزية وشعبية تهدف إلى كسر الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 18 عامًا، خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكدت أن القافلة تمثل ردًا شعبيًا تونسيًا جامعًا على جرائم الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القافلة تمثل "رسالة وفاء للحق الفلسطيني، وتعبيرًا عن دعم غير مشروط لصمود الشعب الفلسطيني، ومطالبة برفع الحصار فورًا".

وأضافت، أن الوضع الإنساني في القطاع "بلغ مستوى كارثيا".

ولفتت إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون بلا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، ولا مياه صالحة للشرب، وهو ما يجعل الحياة اليومية معاناة دائمة تنذر بالموت البطيء.

وتابعت أن القافلة الشعبية البرية مدعومة من كبرى المنظمات الوطنية، حيث تشارك في تنظيمها وقيادتها مجموعة من أبرز مكونات المجتمع المدني التونسي.

ومن المشاركين في القافلة "الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عمادة الأطباء التونسيين، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، المنظمة التونسية للأطباء الشبان، جمعية المليون ريفية والبدون أرض، والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع".

ودعت تنسيقية العمل إلى تسهيل مرور القافلة عبر الأراضي العربية، وتوفير الغطاء السياسي واللوجستي لإنجاح المبادرة.

وحذرت من صمت رسمي عربي ودولي تجاه ما يجري في غزة، واصفة إياه بـ"العار الأخلاقي والإنساني".

ويأتي إطلاق القافلة في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن سكان غزة يواجهون أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.

ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فإن 100% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين أن أكثر من نصف سكان غزة باتوا يعيشون دون مأوى بعد تدمير منازلهم.

المصدر / وكالات