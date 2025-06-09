إطلاق "برنامج الصمود الاقتصادي" في غزة: فرص عمل للعاملين بالقطاع الصناعي المتضرر

أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP) وبدعم من حكومة النرويج، عن إطلاق "برنامج الصمود الاقتصادي" في قطاع غزة.

يهدف هذا المشروع إلى دعم وتشغيل العاملين في القطاع الصناعي المتضرر من التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك الحصار والعدوان والانكماش الاقتصادي.

عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

تأسس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عام 1999، وهو مؤسسة وطنية غير ربحية تمثل وتدعم المصانع والمنشآت الصناعية.

يعمل الاتحاد على تعزيز البيئة الصناعية ورفع القدرة التنافسية للصناعة الفلسطينية من خلال برامج تنموية وخدمات فنية ومهنية. تشمل مهامه الرئيسية إعداد البرامج التنموية، تمثيل الصناعيين محليًا ودوليًا، دعم السياسات الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم البيانات والإحصائيات الصناعية.

أهداف برنامج الصمود الاقتصادي

يأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار الحاجة الملحة لدعم العاملين والمنشآت الصناعية في قطاع غزة، ويهدف إلى:

- دعم استمرارية عمل المنشآت الصناعية.

- تشغيل العمال والفنيين المتضررين أو العاطلين عن العمل.

- تعزيز الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية.

- تقوية الروابط التشغيلية داخل القطاع الصناعي.

من يمكنه التسجيل؟

يستهدف البرنامج الفئات التالية من العاملين ضمن المؤسسات الصناعية المسجلة:

- العاملون والعاملات في منشآت صناعية متوقفة جزئيًا أو كليًا.

- أصحاب المصانع المتضررة الراغبون في إعادة تشغيل خطوط إنتاجهم.

- الفنيون والعمال المتخصصون الذين تأثرت فرص عملهم.

- الشباب من خريجي المجالات الصناعية أو التقنية الذين لم يجدوا فرص عمل.

كيفية التسجيل

يمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني المتاح عبر الرابط: اضغط هنا للتسجيل.

ملاحظات هامة:

- التأكد من تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة.

- تعبئة الطلب لا تعني القبول المباشر، بل الدخول في قائمة التقييم.

- سيتم التواصل فقط مع الأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الاختيار.

- قد يتم إغلاق باب التسجيل مبكرًا في حال الوصول للعدد المطلوب.

الموعد النهائي والتواصل

- آخر موعد لاستقبال الطلبات: الأربعاء 11 يونيو 2025.

- للاستفسار والتواصل: 0594140031.

المصدر / فلسطين أون لاين