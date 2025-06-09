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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 09 يونيو 2025

09 يونيو 2025 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 09 يونيو 2025

تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الإثنين 09 يونيو 2025، انخفاضاً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.54-3.60 بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.57-4.72، بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع.

- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.77، بيع.

- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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