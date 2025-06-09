ألبانيزي تطالب بريطانيا بالتحرك للإفراج عن السفينة "مادلين"

دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة "مادلين" وطاقمها، بعد أن اختطفتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في المياه الدولية.

وقالت ألبانيزي في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن "السفينة مادلين لا تشكل خطرا على أمن "إسرائيل"، مؤكدةً أن "إسرائيل" لا تملك أي سلطة لإيقافها في المياه الدولية.

وأوضحت، أنّ اعتراض القوات "الإسرائيلية" سفينة مادلين في المياه الدولية والاستيلاء عليها يستدعيان توضيحا كاملا من السلطات الإسرائيلية".

وأضافت أن على بريطانيا أن "تسعى بشكل عاجل للحصول على هذا التوضيح، وأن تضمن الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، والتي تؤدي مهمة إنسانية مشروعة، ويجب السماح لها بالاستمرار باتجاه قطاع غزة".

وصباح اليوم، أعلن تحالف أسطول الحرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صعد على متن السفينة "مادلين" المتوجهة إلى غزة واختطف الناشطين على متنها.

وذكر التحالف أن الاتصالات قطعت مع السفينة بعد وصول زوارق الاحتلال التي كانت تحاصرها.

وأشار إلى أنّ صفارات الإنذار انطلقت على متن سفينته مادلين المتجهة إلى قطاع غزة، مضيفًا أنه تم تجهيز سترات النجاة تحسبًا لاعتراض مسار السفينة.

وأوضح التحالف، أن ستة زوارق "إسرائيلية" تحيط بالسفينة مادلين وزورقان يقتربان منها، فيما ذكر جيش الاحتلال أنه يحاصر السفينة التي ترفض الامتثال للأوامر وتواصل الإبحار نحو غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن كوماندوز البحرية الإسرائيلية سيطر على السفينة، فيما أظهرت مقاطع مصورة لحظة اعتراض السفينة والسيطرة عليها من قبل قوات الاحتلال.

كما ناشد نشطاء على متن السفينة العالم الحر للتدخل من أجل تمكينهم من إيصال المساعدات الإنسانية لغزة المحاصرة، بعد أنباء عن اقتراب زوارق إسرائيلية منهم.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري، إنه يجري حاليا اقتياد السفينة مادلين نحو ميناء أسدود. وأضاف المصدر، أنه يتم التحقق من هويات الأفراد الذين كانوا على متن السفينة تمهيدا لاستجوابهم، وأشار إلى أن الاستجواب سيتم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في ميناء أسدود.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات