الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت طلبة جامعيين وأسرى محررين وأطفالًا، كما استولت على مركبة أحد المواطنين شمال القدس.

في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير لبيب نواصرة بعد اقتحام منزله في بلدة فحمة، وعبثت بمحتوياته.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت كلًا من: الفتى عبد الكريم فايق أبو نعيم، والفتى محمد هيثم أبو نعيم، والفتى معتز هيثم أبو نعيم، كما اعتقلت الطالبة الجامعية عروب البرغوثي من بلدة عابود، شمال غرب رام الله، وهي طالبة في جامعة فلسطين التقنية – خضوري.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليم الأطرش، والسيدة فدوى سميح أبو جودة من منزلها في مخيم العروب شمال المحافظة. كما اعتقلت من المخيم أيضًا: محمد بدران جوابرة، ومراد الطيطي، والطفل خليل محمد حامد جوابرة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمران علي حجاحجه قعقوره من بلدة تقوع، وأعادت اعتقال الأسيرين المحررين علي عدوي ورامز اللحام من مخيم الدهيشة، رغم الإفراج عنهما قبل أشهر قليلة فقط.

أما في محافظة أريحا، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيوب عاصي من مخيم عقبة جبر، عقب مداهمة منزل عائلته.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة القبيبة شمال غرب المدينة، واعتقلت مثنى ناجي عمرو بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما استولت سلطات الاحتلال على مركبة الأسير المحرر نصيف عرمان اسعيد من بلدة حزما شمال المدينة، أثناء مروره على حاجز عسكري، حيث أفاد بأن المركبة تمثل مصدر رزقه الوحيد ويعمل عليها في مجال النقليات.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى والمحررين، من بينهم: منزل الأسير شكري الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، حيث تم تفتيشه وتحطيم محتوياته، ومنزل الأسير المحرر مراد خليل عميرة وفتشته بشكل همجي.

قائمة المعتقلين:

- الأسير المحرر لبيب نواصرة – بلدة فحمة – جنين

- الأسير المحرر علي عدوي – مخيم الدهيشة – بيت لحم

- الأسير المحرر رامز اللحام – مخيم الدهيشة – بيت لحم

- عمران علي حجاحجه قعقوره – بلدة تقوع – بيت لحم

- الطالبة عروب البرغوثي – بلدة عابود – رام الله

- الفتى عبد الكريم فايق أبو نعيم – قرية المغير – رام الله

- الفتى محمد هيثم أبو نعيم – قرية المغير – رام الله

- الفتى معتز هيثم أبو نعيم – قرية المغير – رام الله

- سليم الأطرش – الخليل

- السيدة فدوى سميح أبو جودة – مخيم العروب – الخليل

- محمد بدران جوابرة – مخيم العروب – الخليل

- مراد الطيطي – مخيم العروب – الخليل

- الطفل خليل محمد حامد جوابرة – مخيم العروب – الخليل

- أيوب عاصي – مخيم عقبة جبر – أريحا

- مثنى ناجي عمرو – القبيبة – القدس

المصدر / وكالات