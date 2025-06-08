غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف حرافة عسكرية جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب على قناتها عبر "تلجرام" يوم الأحد، إنه ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، تم استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب موقع اليرموك بحي المنارة جنوب مدينة خانيونس.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، قتلها جنديين إسرائيليين اثنين في شارع النزاز، بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة، الثلاثاء الماضي.

وجاء في منشور للكتائب عبر "تلغرام" أن مقاتلي "القسام" وبعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا "الإجهاز على جنديين إسرائيليين اثنين من المسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية"، الثلاثاء الماضي.

وفي منشور آخر صدر الأحد، قالت كتائب القسام إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" أمس السبت، قرب موقع اليرموك، بحي المنارة، جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، دون ذكر ما أسفر عنه الاستهداف.

وتأتي عمليات المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في الوقت الذي ينفذ فيه جيش الاحتلال عملية "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، وقد بدأ تنفيذها عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أسابيع تصعيدا ميدانيا عنيفا، في ظل توغل قوات الاحتلال في شمال وجنوب القطاع، حيث تدور مواجهات واشتباكات متواصلة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تؤكد تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.

وقد قُتل 8 جنود إسرائيليين خلال الأسبوع الأخير فقط في قطاع غزة، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبحسب رواية جيش الاحتلال فقد قتل 862 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 420 قتلوا بمعارك في قطاع غزة. وطبقا للمعطيات، فقد أصيب 5921 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2687 خلال المعارك البرية في القطاع الفلسطيني.