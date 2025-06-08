"علماء فلسطين" تدعو علماء الأمة للالتحاق بقافلة الصمود نحو غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت رابطة علماء المسلمين – فلسطين، في بيان رسمي الأحد، علماء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها إلى التحرك العاجل والانضمام إلى "قافلة الصمود" البرية المزمع انطلاقها نحو معبر رفح في 15 يونيو/حزيران الجاري، نصرةً لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون حرب تجويع وإبادة غير مسبوقة.

ووجّهت الرابطة نداءً خاصاً إلى علماء مصر الكنانة ومشيخة الأزهر الشريف وشيوخه الأجلاء، مؤكدة أن التحاقهم بالقافلة سيكون "صرخة علم وعقيدة وكرامة في وجه آلة القتل والجوع".

وأكد البيان أن دور العلماء اليوم هو فريضة شرعية لا تقبل التأجيل، ومسؤولية أخلاقية تتطلب موقفًا تاريخيًا لكسر الحصار وفضح جرائم الاحتلال، موضحًا أن العلماء هم "ورثة الأنبياء وحملة أمانة الكلمة والموقف، وقادرون على تحريك الجماهير وكسر جدار الصمت".

وفي هذا السياق، طالبت الرابطة مشيخة الأزهر والعلماء من بلاد المغرب العربي بالتحرك الجاد والانضمام للقافلة الإنسانية.

كما طالبت اتحادات العلماء والهيئات الشرعية بإصدار فتاوى واضحة وصريحة تدعو إلى نصرة غزة ورفض الحصار الجائر.

ووجهت دعوة إلى خطباء المساجد والوعاظ بتخصيص خطبهم وندواتهم للحديث عن واجب الأمة تجاه غزة وفضح الجرائم التي ترتكب بحق أهلها.

وختمت الرابطة بيانها برسالة لعلماء الأمة جاء فيها/ "غزة اليوم لا تنادي السياسة فقط، بل تنادي العقيدة والإيمان والواجب… فلا تكونوا ممن قال الله فيهم: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ}".