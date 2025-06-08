حدث أمنيّ بالشجاعية وصاروخ إسرائيلي يخطئ هدفه ويتسبب بارتباك

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع "حدث أمني" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في إشارة إلى عملية جديدة نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال التي تواصل عدوانها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت منصات عبرية، إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعضهم بجروح خطيرة، باشتباكات مع مقاومين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن مروحية عسكرية هبطت في مستشفى "شاعري تصيدق" في القدس المحتلة، يُعتقد أنها كانت تقل جنودًا أصيبوا خلال العملية في الشجاعية، وسط تعتيم إسرائيلي على حجم الخسائر.

ميدانيا أيضًا، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم إن صاروخا أطلقه جنود في القطاع "غيّر مساره وكاد يصيبهم ويؤدي إلى كارثة".

من جهتها، أكدت حركة حماس أن المقاومة تدير "حرب استنزاف ممنهجة" ضد قوات الاحتلال، وتفاجئها يوميًا بتكتيكات نوعية ومتجددة، في ظل ما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بين القتلى أكثر من 420 جنديًا سقطوا منذ انطلاق العملية البرية في 27 أكتوبر.

كما أُصيب أكثر من 5930 آخرين، بينهم 2,693 منذ بدء العدوان البري في 27 من الشهر نفسه.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.