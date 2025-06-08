استطلاع يكشف: 61% من الإسرائيليين يدعمون صفقة تبادل أسرى شاملة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أظهر استطلاع رأي حديث نشر الأحد، أن 61% من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس للإفراج عن جميع المحتجزين في غزة "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الحرب وانسحاب القوات من القطاع.

وأجرى الاستطلاع "معهد لِزر للأبحاث" لصالح موقع "واللا" العبري، وشمل 500 مشارك يمثلون البالغين في إسرائيل من مختلف الطوائف، مع هامش خطأ 4.4%.

في حين أبدى 24% معارضتهم للصفقة، كان 15% غير متأكدين من تأييدها أو رفضها.

وبحسب الاستطلاع، فإن المعارضة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قادرة على تشكيل حكومة جديدة بحصولها على 65 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 45 مقعدًا فقط للائتلاف الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه النتائج وسط تصاعد الأزمات السياسية في إسرائيل، وتزايد المطالب بإجراء انتخابات مبكرة، حيث أظهر استطلاع آخر أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون ذلك.

ويشهد المشهد السياسي الإسرائيلي توترات حادة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها العشرين، وأسفرت عن سقوط مئات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، بينهم عشرات آلاف القتلى والجرحى، وسط أوضاع إنسانية كارثية.