القوى الوطنية تحذر من التماهي مع مخططات الاحتلال لاستبدال "الأونروا"

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أن إطلاق النار على العُزّل الباحثين عن الطعام والغذاء هو جريمة حرب وطغيان يعيد العالم إلى عصور الاستعباد ويضع الحضارة الإنسانية برمتها أمام ممارسات وحشية وسادية تستبيح كل القيم والمواثيق الإنسانية.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي، "يستيقظ العالم كل صباح على أنباء قتل عدد من الفلسطينيين فيما يسمى بـ"مراكز توزيع المساعدات" التي تحولت إلى ما يشبه مصائد القتل داخل قطاع غزة الذي أصبح معسكرات اعتقال يُحرم كل من فيها من أبسط حقوقهم الآدمية والإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء".

وأشار البيان إلى أن المؤسسة الأمريكية تسببت بارتقاء أكثر من 126 شهيداً من أبناء الشعب الفلسطيني؛ الذين يعانون من المجاعة بفعل الحصار "الإسرائيلي" على القطاع المحاصر.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية العالم الحر إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، لوقف حرب الابادة ومواجهة هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية وسادية.

وشددت على أن وضع مسار المساعدات بيد المنظمات الأممية والدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هو الحل الأمثل الذي يضمن تحقيق النزاهة والعدالة وايصال المساعدات بكرامة ومهنية تحقق المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية.

وأهابت القوى الوطنية، بكل قطاعات المجتمع الفلسطيني وهيئاته المحلية من العشائر والعائلات والتجار والشركات ورجال الأعمال باليقظة والانتباه والحذر الحذر من الانخراط في أي شراكة كانت للتعاطي مع عمل مؤسسة GHC، وتوفير غطاء لعملها العدواني و غير القانوني.

وأوضحت الفصائل أن أمن المقاومة ومجموعاتها أصبح لديها القرار والتفويض الكامل بالضرب بكل قوة وحزم على أيدي أي جسم أو شخص يتقاطع أو يتجاوب مع مخططات العدو أو أي جهة عميلة خارجة عن القانون وعن تقاليد وأعراف شعبنا.

وشددت على أن كل العملاء واللصوص والعصابات المسلحة الإجرامية ستكون هدفاً مشروعاً لمجموعات وأمن المقاومة.

واستشهد، منذ ساعات صباح اليوم الأحد، وفق مصادر طبية فلسطينية، 13 مدنيًا فلسطينيًا وأصيب العشرات، برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات التي أنشأتها تل أبيب وواشنطن في رفح وخانيونس.