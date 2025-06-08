نبيُّ الغضب في (إسرائيل) : جيشنا هزم أمام حماس و "مركبات غدعون" تحصد جنودنا

غزة/ فلسطين أون لاين

أقرّ اللواء الاحتياط المتقاعد في جيش الاحتلال، إسحق بريك، أن الجيش الإسرائيلي الذي طالما قدّم نفسه كـ"الأقوى في الشرق الأوسط" قد هُزم فعلياً أمام حركة حماس، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية تسير نحو الانهيار العسكري والاقتصادي والأخلاقي.

وخلال تصريحات مثيرة بثتها وسائل إعلام عبرية، قال بريك إن الجيش سيقع تحت ضغط هائل خلال أسابيع، مع اقتراب نفاد قدرته على تشغيل آلة الحرب، ما سيضطره إلى تسريح قوات الاحتياط ومنح الجنود النظاميين فترة راحة.

اللواء بريك لم يكتفِ بالإشارة إلى الإرهاق العسكري، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن "الجيش الذي يُقدَّم على أنه الأقوى في المنطقة، هُزم أمام تنظيم مقاوم، وقريباً ستصبح إسرائيل مثاراً للسخرية في أعين العالم".

وأوضح أن الغارات الإسرائيلية المكثفة لا تُصيب إلا المدنيين الفلسطينيين، وأن الجيش يتعثر في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وهو ما يُكذّب الخطاب الرسمي للقادة السياسيين والعسكريين الذين زعموا أن "حماس ستنهار خلال أيام".

وعن عملية "مركبات غدعون" التي أطلقتها إسرائيل في رفح، أشار بريك إلى أن كل يوم تقريبًا يشهد مقتل أو إصابة جنود إسرائيليين داخل غزة، ما يعكس حجم الكلفة البشرية المتزايدة.

وأضاف:"سلاح الجو يواصل قصفه في محاولة يائسة لدفع المدنيين على النزوح، بينما يظل المقاتلون الفلسطينيون صامدين في مواقعهم، ويكبدون الجيش خسائر فادحة".

ونبه اللواء بريك إلى أن قوة الردع الإسرائيلية تعرضت لضربة قاسية، وستُشجع أعداءها على الحدود – من لبنان إلى سوريا – على التحضير لمواجهات قريبة.

وقال في لهجة تحذيرية: "القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل فقدت البوصلة… كل ما يهمهم هو البقاء في مناصبهم، أما الشعب فدُفع إلى الانتحار الجماعي".

كما أشار إلى أن المحتجزين الإسرائيليين في غزة "يموتون داخل الأنفاق"، محملاً القيادة العسكرية مسؤولية فقدانهم نتيجة الإصرار على الحلول العسكرية بدلاً من المفاوضات.

المصدر / فلسطين أون لاين