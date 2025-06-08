كيف علّقت والدة الأسير ماتان تسنجاوكر على تحذيرات أبو عبيدة؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

علّقت عيناف تسنجاوكر، والدة الجندي الإسرائيلي الأسير ماتان تسنجاوكر، على التحذير الذي نشرته كتائب القسام على لسان الناطق باسمها أبو عبيدة حول مصير نجلها ماتان، محملة القيادة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن حياته.

وخلال تظاهرة نُظمت في شارع بيغن بتل أبيب، قالت تسنجاوكر: "اليوم أعلنت حماس أن متان في خطر على حياته، الضغط العسكري يقترب منه ويعرضه لخطر فوري. قرار توسيع الهجوم البري يأتي على حساب حياة متان وجميع الأسرى".

وأضافت: "أنا خائفة على حالته، خائفة من تدهور وضعه، ومن ألا يتمكن من الفرار إذا قُصف المكان الذي يُحتجز فيه. يا نتنياهو، إن لم يعد متان حيًا، فدمه سيكون في رقبتك".

رسالة ولم تكتفِ عيناف بتحميل نتنياهو المسؤولية، بل وجّهت رسالة مباشرة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قالت فيها:

"أكثر من 40 أسيرًا حيًا ماتوا في الأسر لأن الضغط العسكري قتلهم. أنت الذي حذّرت من أن توسيع الحرب سيؤدي إلى فقدان أسرى. مهمتك هي حماية المواطنين، لا التسبب في موتهم".

واعتبرت أن العملية العسكرية التي تهدد حياة الأسرى هي "غير قانونية"، مطالبة القيادة العسكرية والسياسية بأن تتحمّل مسؤولياتها قائلةً: "كن في الجانب الصحيح من التاريخ".

ويوم أمس، حذّرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُحاصر موقعًا في قطاع غزة يُحتجز فيه الأسير الإسرائيلي ماتان تسنجاوكر، مؤكدة أن أي محاولة لاقتحام المكان "لن تُعيده حيًا".

وقال الناطق العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في تصريح عبر قناته في "تيليغرام": "نوجّه تحذيرًا لمن يهمه الأمر.. العدو يحاصر مكانًا يوجد فيه الأسير ماتان تسنجاوكر، ونؤكد بشكل قاطع أن استعادته حيًا بات أمرًا مستحيلًا". وحمّل أبو عبيدة جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره في حال أقدمت قواته على تنفيذ عملية تحرير.

وأضاف: "لقد حافظنا على حياة الأسير تسنجاوكر لمدة عام و8 أشهر، وقد أعذر من أنذر". ونشرت الكتائب لاحقًا رسالة مقتضبة عبر "تيليغرام"، جاء فيها: "تسنجاوكر لن يعود حيًا"، في إشارة إلى أن حياته باتت في خطر مباشر بفعل الحصار والعمليات العسكرية الجارية.