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بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة

08 يونيو 2025 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأحد، عن 10 أسرى من قطاع غزة، عقب اعتقالهم وإخفائهم قسرًا في السجون "الإسرائيلية".

وقالت مصادر محلية، إنّ 10 أسرى ، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد اعتقال وتعذيب استمر لأشهر في سجون الاحتلال.

ويواصل الاحتلال اعتقال الآلاف من سكان القطاع من بينهم أطفال ونساء، ويعمد إلى إخفاء الكثير منهم قسريا، فيما استشهد نحو 60 منهم جراء التعذيب وممارسة التنكيل داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

أسماء 10 أسيرًا مفرج عنهم من سجون الاحتلال:-

1 - موسى محمود إسماعيل الكرد، سكان رفح 

2- معمر عبد الله معمر أبو عمرة ،سكان رفح 

3- زاهر محمد علي يوسف السلطان، سكان بيت لاهيا

4- محمد عطا الله محمد السماعنة، سكان بيت حانون 
 
5- احمد يوسف عبد الحميد القران، سكان بني سهيلا في خانيونس

6- فوزي عبد ربه إبراهيم أبو مصطفى، سكان الأوروبي 

7- محمود عماد أيمن أبو شاويش، سكان المغازي 
 
8- حسن عمر إسماعيل النجار، سكان الزيتون 
 
9-عبد الكريم محمد عطا الزبدة، سكان الفالوجا 

10- محمد شريف الشيخ خليل، سكان رفح

 

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#غزة

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