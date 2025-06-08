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سلطات الاحتلال تُخطر بهدم 8 منازل في بلدة ببروقين غربي سلفيت

08 يونيو 2025 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء لمنازل وبركسات في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، بأن الإخطارات طالت 6 منازل جميعها مأهولة بالسكان ومكوّنة من طابقين وتضم 12 شقة سكنية، وتعود ملكية المنازل للمواطنين: بسام هاشم صبرة، وسلام عماد بكر، وعلاء فايز عبد الرحمن، وحكم إسماعيل عبد الرحمن، وحكمت إسماعيل عبد الرحمن، وحكيم إسماعيل عبد الرحمن. بالإضافة إلى إخطارين بوقف العمل في بركسين زراعيين.

وأوضح صبرة، أن أحد المنازل التي تسلّمت إخطاراً بالهدم وهو منزل قديم يعود بناؤه إلى عشرات السنين.

وأشار إلى أن بلدة بروقين تتعرض لهجمة استيطانية شرسة يقودها جيش الاحتلال، تستهدف الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، إلى جانب توزيع الإخطارات للمباني السكنية.

يذكر، أن سلطات الاحتلال وزعت 48 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية الشهر الماضي،  وتركزت الإخطارات في محافظة رام الله بـ 21 إخطار وسلفيت بـ 18 إخطارا وطولكرم بـ 4 إخطار والقدس بـ 3 إخطارات ونابلس بإخطار واحد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#هدم منازل #سلفيت #بلدة بروقين

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