108 شهداء و 393 جريحاً في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 108 شهداء و 393 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية، لترتفع حصيلة الإبادة المتواصلة منذ 20 شهرًا إلى 180,207 شهيدًا وجريحًا.

وقالت الوزارة في بيان الإحصائي اليومي، إن من بين الشهداء 3 شهداء تم انتشالهما من تحت أنقاض المنازل التي سبق أن تعرض للقصف خلال اليومين الماضيين.

وبينت الصحة أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 54,880 شهداء و 126,227 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 4,603 شهيدًا، 14,186 إصابة.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين