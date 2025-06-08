مظاهرات حاشدة في ستوكهولم وروما للمطالبة بوقف الإبادة في غزة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة حاشدة شارك فيها متضامنون مع فلسطين من مختلف المدن للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

وطالب المتظاهرون مساء أمس السبت الحكومة السويدية بـ"إدانة جرائم الاحتلال في غزة، ووقف صفقات الأسلحة مع (إسرائيل) وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها".

وفي إيطاليا، شارك مئات الآلاف في مظاهرة حاشدة شهدتها شوارع العاصمة روما أمس السبت، تنديدًا بالحرب المستمرة على قطاع غزة، واستجابة لدعوات أطلقتها أحزاب المعارضة التي اتهمت الحكومة الإيطالية بـ"التواطؤ" في الصراع.

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة تصدرت المسيرة كتب عليها "أوقفوا المذبحة، توقفوا عن التواطؤ!"، إلى جانب أعلام فلسطينية وأخرى تحمل إشارة السلام، فضلًا عن لافتات عبّر فيها المشاركون عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، من بينها "فلسطين حرة".

وتأتي هذه المظاهرات ضمن موجة احتجاجات شهدتها عدة مدن أوروبية، حيث خرج الآلاف للتعبير عن تضامنهم مع المدنيين في غزة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين