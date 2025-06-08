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المنظمات الأهلية: مراكز المساعدات تحولت لكمائن أسفرت عن 126 شهيدًا

08 يونيو 2025 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن ما يجري في مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان، محذرًا من تفاقم المجاعة التي فرضها الاحتلال.

وأكد الشوا في لقاء تلفزيوني صباح اليوم الأحد مع التلفزيون العربي، أن أكثر من 126 شهيدًا سقطوا منذ بدء العمل بمراكز توزيع المساعدات في القطاع، مضيفًا أن "الاحتلال يضلل العالم بمراكز المساعدات للتغطية على المجاعة"، مشددًا على أن "القطاع وصل إلى مرحلة متقدمة من المجاعة التي فرضها الاحتلال".

وأوضح أن "الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة أهالي غزة"، مبينًا أن "عسكريين مسلحين يديرون مراكز توزيع المساعدات في القطاع"، وأن "أهالي القطاع يضطرون للذهاب إلى هذه المراكز بسبب الجوع".

وأشار الشوا إلى أن "مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى كمائن لاستهداف المواطنين مباشرة"، مضيفًا أنها "تستهدف قنص مزيد من الضحايا وتجويع أهالي القطاع".

وفي ختام تصريحاته، طالب أمجد الشوا بـ"ملاحقة قانونية للمؤسسة الإنسانية التي تسببت في سقوط 126 شهيدًا".

ووفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي، قتل جيش الاحتلال زهاء 120 مواطنًا وجرح أكثر من 550 آخرين، في عمليات نار وقصف استهدف المجوّعين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز توزيع مساعدات الإنسانية المزعومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شبكة المنظمات الأهلية #حرب الإبادة #مراكز توزيع المساعدات

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