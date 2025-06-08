مستوطنون يسرقون أغنامًا من بلدة عقربا في نابلس

سرق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، عددًا من رؤوس الأغنام من حظائر في قرية الطويل شرقي بلدة عقربا جنوبي مدينة نابلس.

ووفقًا لمصادر محلية، استهدف المستوطنون حظائر للمواطن حازم واصف بني جابر، حيث اعتدوا عليه وعلى زوجته خلال عملية السرقة، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة اعتداءات متصاعدة تنفذها مجموعات المستوطنين بحق السكان وممتلكاتهم، والتي تصاعدت حدتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وشملت سرقة أغنام من مواقع متعددة في مختلف المحافظات.

ونفذ جيش الاحتلال ومستوطنيه 1691 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة، خلال مايو/ أيار الماضي، بينها 415 اعتداء نفذها مستوطنون، وفق بيان سابق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين