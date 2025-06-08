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القسام تفجر نفقًا بقوة إسرائيلية من 6 جنود في خان يونس

08 يونيو 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقالتيها فجروا نفقا مفخخا في قوة إسرائيلية وأوقعوهم بين قتيل وجريح في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة تليجرام: "تمكن مجاهدونا أمس الجمعة من تفجير عين نفق مفخخة مسبقًا في قوة صهونية راجلة قوامها 6 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مرتجى، بالقرب من الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 850 عسكريا بينهم 410 منذ بدء الهجوم البري على غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #حرب الإبادة

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