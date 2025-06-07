قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبلان في نابلس وتنصب حاجزاً في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة قبلان جنوب نابلس، فيما نصبت حاجزًا عسكريًا على المدخل الرئيسي للريف الغربي لمحافظة بيت لحم .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.

وقرب عصيرة القبلية جنوب نابلس، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين ما أدى لتحطم نوافذ عدد منها.

من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي للريف الغربي لمحافظة بيت لحم .

وأفاد مصدر محلي، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة "عقبة حسنة" على المدخل الرئيسي للريف الغربي (حوسان، بتير، نحالين، وواد فوكين)، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين