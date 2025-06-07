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صحة غزة: الاحتلال يعيق وصول الوقود للمشافي ما يهدد بتوقفها

07 يونيو 2025 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال تواصل منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات بحجة أنها تقع في مناطق "حمراء"، ما يُهدّد بتوقفها الكامل عن العمل.

وذكرت الصحة في منشور عبر منصة تلغرام، أن مشافي القطاع تعتمد كليا على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة وكميات الوقود المتوفرة داخل المستشفيات تكفي لتشغيلها 3 أيام فقط.

وأضافت: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات في القطاع بحجة أنها تقع في مناطق حمراء".

وزادت: "إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يُهدّد بتوقفها الكامل عن العمل".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني حيث أنذر السبت، عشرات آلاف الفلسطينيين شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم "فورا"، تمهيدا لتنفيذ هجوم، في ثاني أيام عيد الأضحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الصحة #حرب الإبادة

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