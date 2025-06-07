فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس أركان جيش الاحتلال: يشدد على ضرورة تقصير أمد الحرب في غزة

صحة غزة: الاحتلال يعيق وصول الوقود للمشافي ما يهدد بتوقفها

حماس: تكثيف الاحتلال قصفه على المنازل إمعان في الإبادة

مركز معطى: 14 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 48 ساعة

الاحتلال ينذر عشرات آلاف المواطنين بالإخلاء من شمال قطاع غزة

أبو عبيدة: قوات العدو تحاصر مكان أسير إسرائيلي ولن يستعيده حيًا

صحة غزة: الوصول لمستشفى الأمل في خان يونس لم يعد ممكنًا

"الحريديم" يقدمون الحل بمحو الفلسطينيين وغالبية الإسرائيليين يؤيدون

الدفاع المدنى ينعى أحد منتسبيه شرقي غزة

الاحتلال يواصل عمليات هدم المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس﻿

حماس: تكثيف الاحتلال قصفه على المنازل إمعان في الإبادة

07 يونيو 2025 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
...

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تكثيفُ جيشِ الاحتلالِ قصفَه على المنازل المأهولة في قطاع غزّة، وتصعيدُه المجازرَ وارتقاءُ أكثر من مئة شهيد خلال أوّل وثاني أيام عيد الأضحى؛ هو إمعانٌ في حرب الإبادة الوحشية المستمرّة منذ أكثر من عشرين شهراً.

وأكدت حماس في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أن حكومةُ الاحتلال تواصل تحدّيها السافر للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، وتُمعن في ارتكاب المجازر المروعة بحقّ عائلاتٍ بأكملها، ومنهم عائلة خضر، التي استُشهد منها أمس أكثر من أربعين فردًا، بينهم أطباء ومهندسون وأطفال، إثر غارة جوية دمّرت البناية السكنية التي كانوا يتجمّعون فيها.

ودعت حماس المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرّك العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية، والتصدّي لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الإرهابي نتنياهو ضد شعبنا، والعمل الجادّ على محاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 54 ألفًا و 772 شهيدًا، بالإضافة لـ 125 ألفًا و 734 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #جرائم حرب #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة