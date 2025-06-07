الاحتلال ينذر عشرات آلاف المواطنين بالإخلاء من شمال قطاع غزة

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات آلاف المواطنين شمال قطاع غزة بإخلاء القسري لمنازلهم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن إنذار الإخلاء شمل حيي عبد الرحمن في شمال غرب مدينة غزة، والنهضة في معسكر جباليا.

ويعد أهالي هذه المناطق نازحين سابقين، أجبرتهم سلطات الاحتلال على إخلاء شمال قطاع غزة والنزوح جنوبا في بداية حرب الإبادة، قبل "السماح لهم بالعودة المؤقتة" إلى شمال القطاع.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه حتى 28 مايو/ أيار الماضي، باتت 81% من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح.

وأشار المكتب الأممي إلى أنه منذ استئناف العدوان في 18 مارس/ آذار الماضي، أصدر جيش الاحتلال 31 أمرا بالإخلاء، وأخضع نحو 229.4 كيلومترا مربعا من مساحة قطاع غزة لأوامر نزوح لا تزال سارية.

ووفقا لتقرير حديث لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فقد نزح ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص أو نحو 90% من السكان في جميع أنحاء قطاع غزة خلال العدوان، تعرض العديد منهم للنزوح مرارا، بعضهم 10 مرات أو أكثر.

المصدر / فلسطين أون لاين