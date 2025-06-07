أبو عبيدة: قوات العدو تحاصر مكان أسير إسرائيلي ولن يستعيده حيًا

حذر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، من قوات جيش الاحتلال تحاصر مكانًا يتواجد فيه أسير إسرائيلي، دون أن يوضح المكان الذي تجري في عمليات جيش الاحتلال.

وقال أبو عبيدة في تصريح متقضب عبر منصة تليجرام: "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر.. تحاصر قوات الاحتلال مكاناً يتواجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنجاوكر".

وشدد على أن العدو لن يتمكن من استعادة الأسير تسنجاوكر حياً، "وفي حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عامٍ و8 شهور، وقد أعذر من أنذر".

ويشار إلى قوات جيش الاحتلال تجري عمليات عسكرية واسعة في جباليا وخان يونس، شمالي جنوب قطاع غزة على التوالي.

وفي وقت سابق، حذّر أبو عبيدة، مساء أمس الجمعة، من أن خسائر جيش الاحتلال في خان يونس وجباليا ليست سوى نموذج لما ينتظر قواته داخل قطاع غزة.

وفي منشور على تلغرام، دعا أبو عبيدة، الإسرائيليين إلى الضغط على حكومتهم لوقف حرب الإبادة. وقال إن "الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال اليوم في خان يونس، وجباليا ليست إلا امتدادًا لسلسلة من العمليات النوعية".

وشدد على أن "هذا نموذج لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه".

ووجّه أبو عبيدة، رسالة للإسرائيليين، دعاهم فيها إلى الضغط على قيادتهم من أجل وقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة، "أو التجهز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".

والخميس، أعلنت "القسام"، أن مقاتليها نفذوا "كمينا مركبا" شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع عسكريين إسرائيليين بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 4 عسكريين في صفوفه، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين