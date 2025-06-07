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الدفاع المدنى ينعى أحد منتسبيه شرقي غزة

07 يونيو 2025 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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نعى الدفاع المدني في قطاع غزة أحد منتسبيه الملازم وليد عادل البطش الذي ارتقى باستهداف اسرائيلي لمنزلهم شرقي منطقة التفاح شرقي مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني في بيان يوم السبت، إلى أنه وباستشهاد الزميل البطش يرتفع عداد شهداءنا إلى 116 شهيدًٍا خلال حرب الإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الدفاع المدني #حرب الإبادة

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