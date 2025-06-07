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الصَّحة بغزَّة: حصيلة شهداء "الإبادة الجماعيَّة" تقترب من 55 ألفًا

07 يونيو 2025 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
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الصَّحةبغزَّة: حصيلة شهداء "الإبادة الجماعيَّة" تقترب من 55 ألفًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 95 شهيدًا، و 304 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 48 ساعة الماضية 10 شهداء، وأكثر من 110 إصابة، حيث بلغ إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 110 شهداء وأكثر من 1000 إصابة.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,497 شهيدًا، 13,793 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,772 شهيدًا و 125,834 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م .

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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