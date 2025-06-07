الصِّحة: الاحتلال يمنع وصول المؤسسات الدولية لأماكن الوقود في غزَّة

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في "مناطق حمراء".

وحذرت الوزارة في بيان صحفي، من أن إعاقة وصول امدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة.

وأشارت إلى أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط.

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بحق فلسطيني قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة التي ترتكب بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين