بالأسماء.. الاحتلال يُواصل حملات الاعتقال في الضَّفة الغربيَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملات الاعتقال في محافظة الخليل ومحيطها ومدينة جنين، طالت اثني عشر مواطنًا بينهم امرأة وثلاثة أشقاء.

ففي بلدة إذنا غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال مداهمات متفرقة وهم: أحمد شوقي الشمالي، عمر جبر أبو زلطة، محمد أشرف ذيب، وسيم إسماعيل بشير سليمية، وساهر نمر سليمية، أثناء تواجدهم قرب نبعة ماء ببلدة نحالين غرب بيت لحم.

وفي قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل، اعتقل الاحتلال الشقيقين محمد وبكر الحمامدة أثناء رعايتهما للماشية قرب مسكنهما.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن رشاد نزار عويضات في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلته بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية سكة غرب مدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة أشقاء وهم: إبراهيم، إسماعيل، وماجد تركي أولاد محمد، بالإضافة إلى زوجة ماجد، وذلك عقب محاصرة المنزل والتنكيل بأفراد العائلة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة جنين، واعتقلت الشابين مسلم مصاروة وخالد المصري من واد برقين,

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن التصعيد المستمر الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أهالي الخليل والبلدات المحيطة بها، حيث تتعرض هذه المناطق لمداهمات يومية واعتداءات ممنهجة تستهدف الأهالي والمزارعين والرعاة على حد سواء.

قائمة المعتقلين:

- أحمد شوقي الشمالي – بلدة إذنا – الخليل

- عمر جبر أبو زلطة – بلدة إذنا – الخليل

- محمد أشرف ذيب – بلدة إذنا – الخليل

- وسيم إسماعيل بشير سليمية – بلدة إذنا – الخليل

- ساهر نمر سليمية – بلدة إذنا – الخليل

- محمد الحمامدة – قرية المفقرة – مسافر يطا – الخليل

- بكر الحمامدة – قرية المفقرة – مسافر يطا – الخليل

- رشاد نزار عويضات – بلدة الشيوخ – الخليل

- إبراهيم تركي أولاد محمد – دورا – الخليل

- إسماعيل تركي أولاد محمد – دورا – الخليل

- ماجد تركي أولاد محمد – دورا – الخليل

- زوجة ماجد تركي أولاد محمد – دورا – الخليل

- مسلم مصاروة – واد برقين – جنين

- خالد المصري – واد برقين – جنين

المصدر / وكالات