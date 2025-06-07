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الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله ويجدِّد إغلاقه 60 يومًا

07 يونيو 2025 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله ويجدِّد إغلاقه 60 يومًا

 اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية، وقررت تجديد إغلاق المكتب لمدة 60 يوما.

وفي أبريل/نيسان الماضي، جددت قوات الاحتلال قرار إغلاق المكتب 60 يوماً إضافية، في استمرار لإجراءات المنع التي تستهدف عمل القناة بالأراضي الفلسطينية.

وفي يناير، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله لمدة 45 يومًا أخرى.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق في المكتب ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، صادقت سلطات الاحتلال على اقتراح رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الحزيرة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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