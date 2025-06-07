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مستوطنون يقطعون نحو 100 شتلة زيتون شمال شرق رام الله

07 يونيو 2025 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقطعون نحو 100 شتلة زيتون شمال شرق رام الله

قطع مستوطنون، الليلة، نحو 100 شتلة زيتون في سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، اقتحم المستوطنون السهل، وقاموا بقطع أكثر من 70 شتلة زيتون تعود للمواطن وديع خالد من بلدة ترمسعيا، و30 شتلة أخرى للمواطن ياسر جودت من قرية أبو فلاح.

وأفادت تقارير صحفية، بأن اعتداءات المستوطنين بلغت نحو 356 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين نفذها المستوطنون فقط الشهر الماضي.

وطالت عربدة المستوطنين بحماية جيش الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي، وتسببت باقتلاع 1068 شجرة منها 695 من أشجار الزيتون، في محافظات الخليل ورام الله وسلفيت وطولكرم ونابلس.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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