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أبو عبيدة: جمهور الاحتلال سيستقبل المزيد من الجنود في توابيت إذا لم تتوقف الإبادة

07 يونيو 2025 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة: جمهور الاحتلال سيستقبل المزيد من الجنود في توابيت إذا لم تتوقف الإبادة

قال الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، إن ما تكبده الاحتلال اليوم، من خسائر خانيونس وجباليا، "هو امتداد لسلسلة العمليات النوعية، ونموذج لما ستجابه به قوات الاحتلال، في كل مكان تتواجد فيه".

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة تليغرام، أمس الجمعة، "لا يزال مجاهدونا ورثة الأنبياء يقذفون بحجارة داود على عربات جدعون فتدمغ جبروت الاحتلال فإذا هو زاهق، ليسطروا ببطولاتهم انتصار الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة".

وتابع: "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة، أو التجهز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".

وأمس الجمعة، قُتل أربعة جنود إسرائيليين، من وحدتَي "ماجلان" النخبوية والهندسة القتالية خلال اشتباكات عنيفة دارت في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك في واحدة من أعنف المواجهات التي تشهدها المنطقة منذ أيام.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية عن مقتل عشرة جنود في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك في سياق المعارك المتواصلة داخل قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طوفان الأقصى #كمائن القسام

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