حرب الإبادة الجماعَّة على غزَّة.. مجازر دامية واستهدافٌ متواصل لخيام النَّازحين في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 610 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فقد ارتفعت إلى 54 ألفًا و607 شهداء، إلى جانب إصابة 125 ألفًا و341 مدنيًا؛ غالبتهم العظمى نساء وأطفال، وفقًا لآخر تقارير وزارة الصحة بغزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 5 شهداء، وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت، بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلًا قرب مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرق جباليا شمالي قطاع غزة، فيما شنت مدفعية الاحتلال قصفًا بالتزامن مع إطلاق نار شرقي مدينة غزة وشرق جباليا البلد شمالي القطاع.

وأعلن استشهاد الطفل عمر عامر المدهون، متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال على مدينة خانيونس قبل أيام، ليلتحق بوالديه وشقيقيه عبيدة ومحمد.

وارتقى 12 شهيداً وأُصيب أكثر من 40 إصابة غالبيتهم أطفال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مناطق متفرقة بالمواصي غرب خان يونس.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد لاعب كرة القدم "يوسف النجار " في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خلال القصف الصهيوني على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين