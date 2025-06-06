جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 4 جنود من "النخبة" بانهيار مبنى بخانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل الحادثة التي أدت إلى مقتل أربعة من جنود لواء الكوماندوز ووحدة "يهلوم" خلال عملية عسكرية في خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد وقوعهم في كمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية.

وأوضح الجيش في بيانه أن العملية بدأت بهجوم ليلي في منطقة غرب بلدة بني سهيلا، حيث داهمت القوات مبانٍ وبنى تحتية ضمن إطار الهجوم.

وقال الجيش إن مجموعة من وحدة "مجلان" برفقة قوات هندسية من وحدة "يهلوم" دخلت مبنى بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بأنه يُستخدم من قبل حركة حماس، وربما يحتوي على شبكة أنفاق، ما استوجب تفتيشه.

وأضاف البيان أن دقائق معدودة بعد دخول القوة للمبنى، انفجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار داخل المبنى، ما أدى إلى انهياره على أفراد القوة، ما تسبب بمقتل أربعة جنود وإصابة خمسة آخرين، منهم حالة خطيرة.

وأشار الجيش إلى أن عمليات انتشال جثث القتلى استمرت لساعات طويلة، مع توفير غطاء ناري ودعم من المدفعية والطيران.

وأكد البيان أن القوات اتبعت جميع الإجراءات الميدانية للتحقق من خلو المبنى من العبوات، باستخدام طائرات مسيرة وكلاب هندسية وجرافات وأسلحة تفجير، إلا أن المقاومة نجحت في تنفيذ كمين محكم.

وما زال الجيش الإسرائيلي يواصل التحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد أسباب فشل الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها القوات.

وصباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل وإصابة 12 جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء تفجير مبنى أثناء اقتحام قوة مشاة خاصة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووفقًا لما نشرته منصات المستوطنين، فقد تعرضت قوة من وحدات النخبة والمهام الخاصة الإسرائيلية لكمين "قاتل وخطير" في أول أيام عيد الأضحى داخل خانيونس، ما أدى إلى انهيار مبنى فوق القوة المتوغلة.

الوصف بأنها "قوة خاصّة" يشير إلى وحدات من النخبة مثل "سييريت متكال"، أو "يمام"، أو وحدة "عوكتس" (الكلاب الهجومية) التي ترافق عادة وحدات الهندسة في الميدان. وجودها في منطقة خان يونس في هذا التوقيت يشير إلى مهمة خاصة في بيئة عدائية، غالبًا داخل مبانٍ أو مناطق تحت سيطرة نارية للمقاومة.

وأكدت مصادر عبرية أن طواقم الإخلاء واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى الجنود، وسط استمرار الحدث وتعقيد الموقف الميداني. وأعلنت إدارة مستشفى "سوروكا" في بئر السبع حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال عدد كبير من الإصابات الخطيرة، في إشارة إلى حجم الخسائر في صفوف القوات.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بين القتلى أكثر من 420 جنديًا سقطوا منذ انطلاق العملية البرية في 27 أكتوبر.

كما أُصيب أكثر من 5930 آخرين، بينهم 2,693 منذ بدء العدوان البري في 27 من الشهر نفسه.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.