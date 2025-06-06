سرايا القدس تعرض مشاهد من كمين هندسي ضد آليات الاحتلال بيت لاهيا

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثّ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سرايا القدس، اليوم الجمعة، مشاهد توثق استهداف مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية في شمال غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم سرايا القدس في مقطع الفيديو أن استهداف الآلية تم بعبوة ناسفة من نوع "ثاقب" شديدة الانفجار، عبر كمين وصفه بـ"الهندسي"، حيث أظهرت اللقطات عنصرين من السرايا يحملان العبوة الناسفة ومعدات عسكرية أخرى، وسط أزقة ومباني مدمرة، قبل نصبها وتمويهها بعناية.

ووثقت المشاهد لحظة تفجير الآلية العسكرية الإسرائيلية، التي أدت إلى اندلاع سحب كثيفة من الدخان والنيران.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة عمليات نفذها مقاتلو سرايا القدس، إذ سبق وأن أعلن الجناح العسكري للحركة، في الرابع من يونيو الجاري، عن تنفيذ "كمين هندسي" مماثل ضد آلية إسرائيلية في بيت لاهيا.

ودأبت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات الاحتلال وآلياتها في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2023، حيث أظهرت مقاطع الفيديو تفاصيل كثيرة عن هذه العمليات التي كبدت الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.