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"جنودٌ وقعوا في كمين جديد".. حدث أمني "صعب" في قطاع غزَّة

06 يونيو 2025 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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"جنودٌ وقعوا في كمين جديد".. حدث أمني "صعب" في قطاع غزَّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، ظهر اليوم الجمعة، عن وقوع حدث أمني "صعب" آخر ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، إنّ جنود الاحتلال وقعوا في كمين جديد للمقاومة في قطاع غزة.

وأشارت منصات للمستوطنين، إلى أن جنود الاحتلال وقعوا في كمائن منفصلة بقطاع غزة، فيما هبطت مروحية إخلاء جديدة في مستشفى "إيخلوف" في "تل أبيب"، ومروحية أخرى في مستشفى هداسا في القدس المحتلة.

وأوضح موقع حدشوت بزمان العبري، إن مجموعة من المقاومين أطلقوا قذائف هاون على قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم، كشفت وسائل الإعلام العبري، عن وقوع جنود الاحتلال في حدث أمني وصفته بـ"الخطير" في معارك قطاع غزَّة.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، إنّ الحدث يدور حول انهيار مبنى على قوة من جيش الاحتلال في خانيونس مما أدى لمقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين، وما زال العمل جاري على انتشال الجنود من تحت الأنقاض.

وأشار الموقع العبري إلى أنه في حصيلة أولية تم إجلاء 10 جنود مصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية، فيما تناقلت منصات للمستوطنين عن وقوع 6 جنود قتلى وإصابة اثنين آخرين بجراح ميؤوس منها وحروق صعبة في كافة أرجاء جسديهما.

  وأوضحت مصادر عبرية، أنّ القوة العسكرية مؤلفة من 12 جنديا وضابط وهي من قوات النخبة بجيش الاحتلال.

ويأتي هذا الحدث الأمني بعد ساعات قليلة من اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 جنود خلال معارك أمس الاثنين شمالي القطاع.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت القسام في بيان إن الكمين نفذ الأحد الماضي في منطقة الخط الشرقي قرب موقع المبحوح، واستخدم فيه المقاتلون عبوات ناسفة وقذائف، واشتبكوا بأسلحة رشاشة مع القوات الإسرائيلية.

 ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #كمين المقاومة

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