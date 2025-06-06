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ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 226 خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

06 يونيو 2025 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 226 خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 226 صحفياً خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ونعى المكتب الحكومي، الصحفي الشهيد أحمد قلجة الذي يعمل مصوراً مع التلفزيون العربي.

وأدان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء الصحافة

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