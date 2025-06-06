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حماس: تصريحات الإرهابي الصهيوني سموتريتش أوهام استيطانية ستنهار تحت صخرة صمود شعبنا

06 يونيو 2025 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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حماس: تصريحات الإرهابي الصهيوني سموتريتش أوهام استيطانية ستنهار تحت صخرة صمود شعبنا

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الحكيم حنيني، أن تصريحات الوزير المتطرف ومجرم الحرب سموتريتش التي أكد فيها نيته فرض السيادة على الضفة الغربية هي أوهام استعمارية ستنهار تحت صخرة صمود شعبنا الذي لن يقبل بمخططات الاحتلال.

وقال حنيني مساء أمس الخميس، "إن المشاريع الاستيطانية التي يسابق الاحتلال الزمن لإنشائها في الضفة الغربية لا يمكن أن تغير من حقيقة الأرض وهويتها، ولن تزعزع من يقين شعبنا ومقاومتنا أن الاحتلال إلى زوال مهما تمادى في بطشه وغروره".

وأوضح، أن ما جاء على لسان سموتريتش ليس سوى استمرار لسياسة فرض الأمر الواقع التي فشلت على مدار عقود من الاحتلال، ولن تنجح الآن ولا في المستقبل، فشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات الخبيثة لنهب الأرض وشرعنة الاحتلال.

وأشار إلى أن مشروع الضم وفرض السيادة المزعومة لن يُقابل إلا بمزيد من الصمود والتصدي، وأن كل شبر في الضفة الغربية سيبقى ناراً وغضباً، على الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا حنيني الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى التكاتف والعمل المشترك، ورص الصفوف وتفعيل كافة أدوات المقاومة والتصدي للاحتلال، وإفشال مخططات الضم والتهجير التي تحاك ضد شعبنا وأرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #ضم الضفة #طوفان الأقصى

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