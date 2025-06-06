استشهاد الصّحفي أحمد قلجة متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال على غزَّة

استشهد المصور الصحفي أحمد قلجة، فجر اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته في قصف الاحتلال خيمة الصحفيين في مستشفى المعمداني بغزة أمس.

وأصيب الصحفي قلجة أمس الخميس إصابة خطيرة، أمس الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في استهداف ساحة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء الصحفي في قناة فلسطين اليوم الفضائية سليمان حجاج، ومصور القناة إسماعيل بدح، بالإضافة إلى الصحفي في وكالة شمس نيوز سمير الرفاعي، قبل أن يعلن عن استشهاد "قلجة" فجر اليوم.

وبارتقاء الصحفي قلجة، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 226 شهيدًا.

ومن جهته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالبهم بضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين