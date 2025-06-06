للعام الثّاني تواليًا.. أهالي قطاع غزَّة يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط الدَّمار

أدى مئات الفلسطينيين في قطاع غزة صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الجمعة، فوق ركام المنازل والمساجد، للعام الثاني على التوالي من تواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وصدحت أفواه الصغار والكبار بتكبيرات العيد، في جميع مناطق قطاع غزة المكلوم، مُحْيين شعيرة عيد الأضحى المبارك، في أماكن النزوح وعلى أنقاض المدينة المدمرة.

واستقبل أهالي قطاع غزة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الحزن تلف قلوبهم، وقد امتلأت المقابر بالشهداء، والمستشفيات بالجرحى، وافتقرت البيوت للطعام، واشتاقت القلوب للسلم والأمان.

واصطف مئات المواطنين في الطرقات على أنقاض المساجد المدمرة، لأداء صلاة العيد، وسط غياب تام لكافة طقوس ذبح الأضاحي وإعداد الحلويات الخاصة بالاحتفال بقدوم عيد الأضحى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر "إسرائيل" قطاع غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين