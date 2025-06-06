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"كمينُ العيد".. حدث أمني "صعب" في خانيونس ومنصات عبرية تنشر التَّفاصيل الأوليَّة

06 يونيو 2025 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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"كمينُ العيد".. حدث أمني "صعب" في خانيونس ومنصات عبرية تنشر التَّفاصيل الأوليَّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الجمعة، عن وقوع جنود الاحتلال في حدث أمني وصفته بـ"الخطير" في معارك قطاع غزَّة.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، إنّ الحدث يدور حول انهيار مبنى على قوة من جيش الاحتلال في خانيونس مما أدى لمقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين، وما زال العمل جاري على انتشال الجنود من تحت الأنقاض.

وأشار الموقع العبري إلى أنه في حصيلة أولية تم إجلاء 10 جنود مصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وذكرت مصادر عبرية، أنّ مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي أعلن حالة التأهب القصوى والاستعداد للتعامل مع عدد كبير من الإصابات بعد وقوع قوات الاحتلال لكمين محكم للمقاومة في خانيونس جنوب القطاع.

 ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #كمين العيد

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