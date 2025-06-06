حدث أمني "صعب" في خانيونس والإعلام العبري ينشر تفاصيل مثيرة حول "كمين العيد"

كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الجمعة، عن وقوع جنود الاحتلال في حدث أمني وصفته بـ"الخطير" في معارك قطاع غزَّة.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، إنّ الحدث يدور حول انهيار مبنى على قوة من جيش الاحتلال في خانيونس مما أدى لمقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين، وما زال العمل جاري على انتشال الجنود من تحت الأنقاض.

وأشار الموقع العبري إلى أنه في حصيلة أولية تم إجلاء 10 جنود مصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية، فيما تناقلت منصات للمستوطنين عن وقوع 6 جنود قتلى وإصابة اثنين آخرين بجراح ميؤوس منها وحروق صعبة في كافة أرجاء جسديهما.

وأوضحت مصادر عبرية، أنّ القوة العسكرية مؤلفة من 12 جنديا وضابط وهي من قوات النخبة بجيش الاحتلال.



وفي التفاصيل، لفتت المصادر إلى أنّ القوة وقعت في كمين مزدوج للمقاومة بعد رصدها من قبل عناصر لها، و تمثل في استهدافها بوابل ناري وعند انسحابها لمبنى قريبوأانفجر المبنى وانهار على الجنود.

وأضافت، أنّ قوات الإنقاذ بجيش الاحتلال تبحث منذ ساعات عن أحد الجنود الذين فقدوا تحت أنقاض المبنى.

وذكرت مصادر عبرية، أنّ مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي أعلن حالة التأهب القصوى والاستعداد للتعامل مع عدد كبير من الإصابات بعد وقوع قوات الاحتلال لكمين محكم للمقاومة في خانيونس جنوب القطاع.

ويأتي هذا الحدث الأمني بعد ساعات قليلة من اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 جنود خلال معارك أمس الاثنين شمالي القطاع.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.



المصدر / فلسطين أون لاين