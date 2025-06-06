في أول أيام عيد الأضحى.. شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المُتواصل على قطاع غزَّة

ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من المجازر الدامية في مناطق وأجزاء مختلفة في قطاع غزة، وتزامنًا مع استمرار مجاعة طاحنة وغير مسبوقة، في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع لليوم الـ 609.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,402 شهداء، 13,489 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,677 شهيدًا و 125,530 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "حسونة" في شارع مشتهي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل مصعب أبو شاويش ووالدته، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة حمادة محيط مستوصف الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمال مدينة خانيونس، وشرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما واصلت طائرات الاحتلال إطلاق النار شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى الشهيد الصحفي أحمد قلجة، الذي ارتقى متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال خيمة الصحفيين في مستشفى المعمداني بغزة، أمس الخميس.

وقصفت مدفعية الاحتلال غرب منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ومناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين